Le premier Grand Tour de la saison s’élance ce vendredi de Bulgarie. Voici les 184 coureurs au départ du Giro d’Italia 2026 et leur numéro de dossard. 

La startlist du Giro d’Italia 2026


Alpecin – Pemier Tech
  • 1/ Kaden Groves
  • 2/ Tobias Bayer
  • 3/ Francesco Busatto
  • 4/ Jonas Geens
  • 5/ Edward Planckaert
  • 6/ Jensen Plowright
  • 7/ Johan Price-Pejtersen
  • 8/ Luca Vergallito

Bahrain – Victorious
  • 11/ Santiago Buitrago
  • 12/ Damiano Caruso
  • 13/ Robert Stannard
  • 14/ Fran Miholjević
  • 15/ Afonso Eulálio
  • 16/ Mathijs Paasschens
  • 17/ Alec Segaert
  • 18/ Edoardo Zambanini

Bardiani CSF 7 Saber
  • 21/ Filippo Magli
  • 22/ Martin Marcellusi
  • 23/ Luca Paletti
  • 24/ Vicente Rojas
  • 25/ Manuele Tarozzi
  • 26/ Nikita Tsvetkov
  • 27/ Filippo Turconi
  • 28/ Enrico Zanoncello

Décathlon CMA CGM
  • 31/ Felix Gall
  • 32/ Tobias Lund Andresen
  • 33/ Tord Gudmestad
  • 34/ Gregor Mühlberger
  • 35/ Oliver Naesen
  • 36/ Rasmus Søjberg Pedersen 
  • 37/ Callum Scotson 
  • 38/ Johannes Staune-Mittet 

EF Education – EasyPost
  • 41/ Jefferson Alexander Cepeda  
  • 42/ Samuele Battistella  
  • 43/ Markel Beloki  
  • 44/ Madis Mihkels
  • 45/ Darren Rafferty 
  • 46/ James Shaw
  • 47/ Michael Valgren
  • 48/ Jardi Christiaan van der Lee

Groupama – FDJ United
  • 51/ Rémi Cavagna
  • 52/ Cyril Barthe
  • 53/ Axel Huens 
  • 54/ Johan Jacobs 
  • 55/ Josh Kench
  • 56/ Paul Penhoët 
  • 57/ Rémy Rochas
  • 58/ Brieuc Rolland 

Lidl-Trek
  • 61/ Giulio Ciccone
  • 62/ Simone Consonni
  • 63/ Derek Gee
  • 64/ Amanuel Ghebreigzabhier
  • 65/ Jonthan Milan  
  • 66/ Matteo Sobrero
  • 67/ Tim Torn Teutenberg 
  • 68/ Max Walscheid

Lotto-Intermarché
  • 71/ Arnaud De Lie 
  • 72/ Toon Aerts
  • 73/ Simone Gualdi
  • 74/ Milan Menten
  • 75/ Lorenzo Rota
  • 76/ Jonas Rutsch
  • 77/ Joshua Giddings
  • 78/ Lennert van Eetvelt

Movistar Team
  • 81/ Enric Mas
  • 82/ Orluis Aular
  • 83/ Ivan Garcia Cortina
  • 84/ Juan Pedro Lopez
  • 85/ Lorenzo Milesi  
  • 86/ Nelson Oliveira
  • 87/ Javier Romo
  • 88/ Einer Rubio

Netcompany Ineos
  • 91/ Egan Bernal 
  • 92/ Thymen Arensman
  • 93/ Filippo Ganna
  • 94/ Jack Haig
  • 95/ Magnus Sheffield
  • 96/ Embret Svestad-Bårdseng
  • 97/ Connor Swift
  • 98/ Ben Turner

NSN Cycling Team
  • 101/ Alessandro Pinarello 
  • 102/ Jan Hirt
  • 103/ Ryan Mullen 
  • 104/ Nick Schultz
  • 105/ Dion Smith
  • 106/ Jake Stewart 
  • 107/ Corbin Strong
  • 108/ Ethan Vernon

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
  • 111/ Sjoerd Bax  
  • 112/ Fabio Christen
  • 113/ David De La Cruz 
  • 114/ Mark Donovan   
  • 115/ David Gonzalez 
  • 116/ Chris Harper  
  • 117/ Matteo Moschetti 
  • 118/ Nickolas Zukowsky 

Red Bull Bora-Hansgrohe
  • 121/ Jai Hindley
  • 122/ Giovanni Aleotti
  • 123/ Nico Denz
  • 124/ Gianni Moscon 
  • 125/ Giulio Pellizzari 
  • 126/ Mick van Dijke 
  • 127/ Aleksandr Vlasov  
  • 128/ Ben Zwiehoff

Soudal Quick-Step
  • 131/ Paul Magnier
  • 132/ Aico Bastiaens
  • 133/ Gianmarco Garofoli
  • 134/ Andre Raccagni Noviero 
  • 135/ Jasper Stuyven
  • 136/ Fabio van den Bossche 
  • 137/ Dries van Gestel
  • 138/ Filippo Zana

Team Jayco-AlUla
  • 141/ Ben O’Connor
  • 142/ Pacal Ackermann
  • 143/ Koen Bouwman
  • 144/ Robert Donaldson
  • 145/ Felix Engelhardt 
  • 146/ Alan Hatherly
  • 147/ Christopher Juul-Jensen  
  • 148/ Andrea Vendrame

Team Picnic PostNL
  • 151/ Warren Barguil
  • 152/ Timo De Jong 
  • 153/ Sean Flynn 
  • 154/ Chris Hamilton
  • 155/ Gijs Leemreize 
  • 156/ Tim Naberman
  • 157/ Frank van den Broek
  • 158/ Casper van Uden

Team Polti VisitMalta
  • 161/ Mattias Bais
  • 162/ Ludovico Crescioli
  • 163/ Giovanni Lonardi
  • 164/ Mirco Maestri
  • 165/ Andrea Mifsud
  • 166/ Thomas Pesenti
  • 167/ Diego Pablo Sevilla
  • 168/ Alessandro Tonelli

Team Visma | Lease a Bike
  • 171/ Jonas Vingegaard
  • 172/ Victor Campenaerts
  • 173/ Wilco Kelderman
  • 174/ Timo Kielich
  • 175/ Sepp Kuss
  • 176/ Bart Lemmen
  • 177/ Davide Piganzoli
  • 178/ Tim Rex

Tudor Pro Cycling Team
  • 181/ Michael Storer 
  • 182/ Will Barta
  • 183/ Robin Froidevaux 
  • 184/ Fabian Lienhard
  • 185/ Luca Mozzato  
  • 186/ Mathys Rondel
  • 187/ Florian Stork
  • 188/ Larry Warbasse

UAE Team Emirates – XRG
  • 191/ Adam Yates
  • 192/ Igor Arrieta
  • 193/ Mikkel Bjerg
  • 194/ Jan Christen
  • 195/ Jhonatan Narvaez    
  • 196/ Marc Soler 
  • 197/ Antonio Morgado
  • 198/ Jay Vine

Unibet Rose Rockets
  • 201/ Dylan Groenewegen
  • 202/ Harttijs De Vries
  • 203/ Matyáš Kopecký
  • 204/ Tomáš Kopecký
  • 205/ Lukáš Kubiš
  • 206/ Niklas Larsen 
  • 207/ Wout Poels
  • 208/ Elmar Reinders


Uno-X Mobility
  • 211/ Markus Hoelgaard 
  • 212/ Adne Holter 
  • 213/ Johannes Kulset 
  • 214/ Fredrik Dversnes 
  • 215/ Andreas Leknessund
  • 216/ Erlend Blikra 
  • 217/ Sakarias Koller Løland
  • 218/ Martin Tjøtta
     

XDS Astana Team
  • 221/ Davide Ballerini 
  • 222/ Alberto Bettiol 
  • 223/ Arjen Livyns 
  • 224/ Harold Martin Lopez 
  • 225/ Matteo Melucelli
  • 226/ Christian Scaroni 
  • 227/ Guillermo Thomas Silva
  • 228/ Diego Ulissi
     

Crédit : Giro d’Italia