Le premier Grand Tour de la saison s’élance ce vendredi de Bulgarie. Voici les 184 coureurs au départ du Giro d’Italia 2026 et leur numéro de dossard.
La startlist du Giro d’Italia 2026
Alpecin – Pemier Tech
- 1/ Kaden Groves
- 2/ Tobias Bayer
- 3/ Francesco Busatto
- 4/ Jonas Geens
- 5/ Edward Planckaert
- 6/ Jensen Plowright
- 7/ Johan Price-Pejtersen
- 8/ Luca Vergallito
Bahrain – Victorious
- 11/ Santiago Buitrago
- 12/ Damiano Caruso
- 13/ Robert Stannard
- 14/ Fran Miholjević
- 15/ Afonso Eulálio
- 16/ Mathijs Paasschens
- 17/ Alec Segaert
- 18/ Edoardo Zambanini
Bardiani CSF 7 Saber
- 21/ Filippo Magli
- 22/ Martin Marcellusi
- 23/ Luca Paletti
- 24/ Vicente Rojas
- 25/ Manuele Tarozzi
- 26/ Nikita Tsvetkov
- 27/ Filippo Turconi
- 28/ Enrico Zanoncello
Décathlon CMA CGM