Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal Team) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour d’Italie Féminin 2025. Dans l’ascension finale du Monte Nerone, l’Australienne a repris Elisa Longo Borhuini (UAE Team ADQ), partie dès le pied, avant de s’imposer en solitaire. Elisa Longo Borghini prend la deuxième place et s’empare du maillot rose de leader, 22″ devant Marlen Reusser (Movistar Team).

