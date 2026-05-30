Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 20ème étape du Giro d’Italia 2026. Sept coureurs prennent la bonne échappée sur cette dernière étape de montagne. Derrière, la formation Team Visma | Lease a Bike contrôle l’écart, Jonas Vingegaard semble avoir coché cette 20ème étape. Dans la première des deux ascensions du Piancavallo (14.5km à 7.8%), le maillot rose doit s’arrêter quelques instants, visiblement perturbé par une problème sur son pneu avant.

🤯 C’est parti pour Vingegaard qui s’envole maintenant en solitaire vers un cinquième succès sur ce Giro ! Suivez la fin du #GirodItalia sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/gQj75Pzaqj — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 30, 2026

Les hommes de tête abordent la montée finale avec moins de deux minutes d’avance sur le peloton. Jonas Vingegaard décide d’accélérer à 11 kilomètres de l’arrivée, dans les pourcentages les plus forts. Comme sur toutes les attaques du Danois, Felix Gall (Décathlon CMA CGM) est le seul à pouvoir réagir, avant de céder. Jonas Vingegaard s’impose confortablement au sommet du Piancavallo et décroche sa cinquième victoire d’étape de ce Giro 2026. Comme au classement général, ll devance Felix Gall et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe).

👏 𝐕𝐢𝐧𝐠𝐞𝐠𝐚𝐚𝐫𝐝 𝐞́𝐯𝐢𝐝𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 ! Le Danois remporte la 20e étape et enterine son sacre sur ce Giro 2026 ! Suivez la fin du #GirodItalia sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/EHJ62zyCnk — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 30, 2026

Le classement de la 20ème étape du Giro d’Italia 2026