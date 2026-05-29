Dernière étape de montagne au programme ce samedi. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 20e étape du Giro d’Italia 2026.

La première partie de l’étape est vallonnée et traverse la plaine du Tagliamento aux alentours de Gemona. À noter : la brève montée de Forgaria nel Friuli et le GPM de Clauzetto, qui mène dans la vallée de Cosa, d’où l’on rejoint Maniago avant d’entrer à Montereale Valcellina pour le circuit final de 53 km comprenant la double ascension du Piancavallo (14,5 km à 7,8 %). Dans la première partie, les routes sont assez sinueuses, mais toujours larges et bien revêtues. Après le premier passage, le parcours descend vers le lac de Barcis par une descente assez exigeante, suivie d’un tunnel de plus de 4 km en légère descente, parfaitement éclairé et au revêtement impeccable. Le parcours devient ensuite plat jusqu’à Aviano, où commence la montée finale.

Départ de l’étape : 10 h 45

Arrivée prévisionnelle : 16 h 00

Nos favoris : Jonas Vingegaard, Felix Gall, Giulio Pellizzari, Jai Hindley.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 00 sur Eurosport 1.