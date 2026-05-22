Alberto Bettiol (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 13ème étape du Giro d’Italia 2026. La lutte pour prendre l’échappée a fait rage en début d’étape. C’est finalement un groupe de quinze coureurs qui parvient à se détacher. Les fuyards vont compter plus de dix minutes d’avance sur le peloton, qui a laissé filer. À l’avant de la course, la Groupama-FDJ United est en surnombre avec trois coureurs. Dans la dernière ascension du jour, Johan Jacobs et Axel Huens se sacrifient pour Josh Kench, qui accélère mais ne parvient pas à faire la diffèrence.

BETTIOL GOES SOLO THROUGH THE CROWDS! He’s flying towards Verbania, and towards a second #Giroditalia win 👀 pic.twitter.com/8CGdSlvWd5 — Giro d’Italia (@giroditalia) May 22, 2026

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) contre le Néo-Zellandais et prend quelques longeurs d’avance. Alberto Bettiol garde le champion de Norvège en ligne de mire et le crucifie dans les derniers mètres de cette difficulté en plaçant une attaque franche de l’arrière. Bettiol creuse dans la descente et s’impose en solitaire à Verbania. Il devance Andreas Leknessud et Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). À 32 ans, Bettiol décroche sa neuvième victoire chez les professionnels, la deuxième sur les routes du Giro après un premier succès en 2021. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserve le maillot rose de leader avant la première grosse étape de montagne ce samedi.

Alberto Bettiol remporte la 13e étape du Tour d’Italie en solitaire ! Retrouvez le #GirodItalia en exclusivité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/kPrQFiTr62 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 22, 2026

Le classement de la 13ème étape du Giro d’Italia 2026

Alberto Bettiol Andreas Leknessund Jasper Stuyven

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