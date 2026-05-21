Alec Segaert (Bahrain Victorious) a remporté, ce jeudi, la 12ème étape du Giro d’Italia 2026. L’échappée , une nouvelle fois, mis de nombreux kilomètres à sa former. Alors qu’on retrouve six hommes à l’avant, la formation Movistar accélère à mi-parcours pour distancer les purs sprinters, comme elle avait tenté de le faire lors de la 4ème étape. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ou encore Jonathan Milan (Lidl-Trek) sont mis en difficulté mais limitent bien la casse et basculent à une minute du peloton de tête.

🏁 50 KM 🇪🇸 @Movistar_Team storms through Bric Berton, and the peloton leads the favourites by 1′ 👀 Can Milan, Magnier and co come back? 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/eezehOk5j3 — Giro d’Italia (@giroditalia) May 21, 2026

Malgré l’aide de plusieurs coéquipiers, le groupe Milan-Magnier ne parvient pas à revenir sur le peloton, où les formations EF Education-EasyPost et NSN Cycling Team sont venues prêter mai forte à la Movistar. À 3 kilomètres de l’arrivée, Alec Segaert place une accélération et prend rapidement une dizaine de secondes d’avance. Derrière, les sprinters toujours présents dans le groupe n’ont plus de coéquipiers et le Belge s’impose en solitaire à Novi Ligure. Il devance son compatriote Toon Aerts (Lotto-Intermarché), qui règle le sprint du peloton, et Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserve le maillot rose.

Le plus malin, c’est Alec Segaert ! Parti en solitaire à 3 km de l’arrivée, le Belge s’adjuge la 12e étape du Giro 🚀 Suivez le Tour d’Italie en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/SqVt5gBSEH — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 21, 2026

Le classement de la 12ème étape du Giro d’Italia 2026

Alec Segaert Toon Aerts Guillermo Thomas Silva

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