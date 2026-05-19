Filippo Ganna (Netcompany Ineos) a remporté, ce mardi, la 10ème étape du Giro d’Italia 2026. Sur ce seul et unique contre-la-montre au programme de ce Giro, les coureurs s’élancaient pour 42 km d’effort sur un parcours très roulant entre Viareggio et Massa. Grand favori du jour, Filippo Ganna a rapidement affolé les compteurs en bouclant l’épreuve en 45:53″, à près de 55 km/h de moyenne. Dans la première partie des coureurs à s’élancer, seul Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) est parvenu à descendre sous les deux minutes du temps de réfèrence en pointant à 1:59″.

PERFORMANCE XXL DE GANNA 🤯 L’Italien améliore le meilleur temps de 2’04 Le #GirodItalia est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/HvR7JjJ96Z — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 19, 2026

Sans avoir été inquiété par les favoris du classement général, Filippo Ganna remporte ce CLM, sa huitième victoire d’étape sur les routes du Giro d’Italia. Il devance son coéquipier Thymen Arensman,+1:54″, qui réalise la bonne opération au classement général, et Rémi Cavagna. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ne termine que 13ème à 3:00″ de Ganna. 41ème de l’étape à 4:57″, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserve le maillot rose de leader, 27″ devant Vingegaard tandis que Thymen Arensman est désormais 3ème à 1:57″.

🇩🇰 He’s quick, but not quick enough for now Jonas Vingegaard needs to get 55′ on Eulalio (by my calculations) if he wants to move in Rosa#GirodItalia pic.twitter.com/UnItChNj97 — Giro d’Italia (@giroditalia) May 19, 2026

Le classement de la 10ème étape du Giro d’Italia 2026