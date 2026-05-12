203 km de course au programme ce mercredi entre la Calabre et la Basilicate. Voici la présentation de la 5ème étape du Giro d’Italia 2026.

Étape très animée, entièrement dans l’arrière-pays entre la Calabre et la Basilicate. Au départ, on entre en montée dans le parc du Pollino avec le GPM de Prestieri (ascension de plus de 12 km, mais sans pentes majeures). L’étape parcourt ensuite la vallée du Sinni, principalement en descente avec plusieurs contre-pentes, notamment dans les agglomérations. Après Francavilla in Sinni, le parcours emprunte la vallée de l’Agri pour rejoindre Viggiano, où il faudra affronter la montée la plus difficile des premières étapes du Giro : la Montagna Grande de Viggiano (6,6 km, 15 % max.) qui mène au domaine skiable de Pierfaone par une route vallonnée avant la descente vers Potenza. Les baroudeurs devraient trouver un terrain de jeu à leur convenance.

Départ de l’étape : 12 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 00

Nos favoris : Alessandro Pinarello, Christian Scaroni, Fabio Christen, Andreas Leknessund.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 25 sur Eurosport 1.