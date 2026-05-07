Les sprinters vont se disputer le premier maillot rose ce vendredi. Voici la présentation de la 1ère étape du Giro d’Italia 2026.

Cette première étape du Giro d’Italia 2026 sera destinée aux sprinters avec de très courtes montées et descentes concentrées sur un circuit de 22 km qui sera parcouru deux fois vers le milieu de l’étape. Le parcours longe la côte et passe une première fois près de l’arrivée avant de se diriger vers Sozopol où les coureurs effectueront deux tours sur un circuit rapide caractérisé par des variations de terrain, avec un GPM au Cape Agalina (deux passages). Retour à Burgas toujours le long de la côte sur une grande route et arrivée dans le centre-ville. Le dernier kilomètre est en légère montée avec un dernier virage à 300 m. Les purs sprinters auront une belle occasion de porter le maillot rose.

Départ de l’étape : 13 h 40

Arrivée prévisionnelle : 17 h 05

Nos favoris : Jonathan Milan, Tobias Lund Adresen, Paul Magnier, Dylan Groenewegen.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1.