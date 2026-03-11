À découvrir

aussi

Tirreno-Adriatico : Juan Ayuso fait coup double sur l’étape reine Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) a remporté l'étape reine de Tirreno-Adriatico devant Tom Pidcock et Jai Hindley.

5ᵉ étape Tirreno-Adriatico : numéro de Fredrik Dversnes Dernier rescapé de l'échappée, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a résisté au retour du peloton pour remporter la 5ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025

4ᵉ étape de Tirreno-Adriatico : Olav Kooij vainqueur Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté la 4ᵉ étape de Tirreno-Adriatico devant Rick Pluimers et Mathieu van der Poel pour un...

3ᵉ étape Tirreno-Adriatico : Andrea Vendrame s’impose Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) remporté la 3ᵉ étape de Tirreno-Adriatico devant Tom Pidcock et Romain Grégoire.

2ᵉ étape Tirreno-Adriatico : Jonathan Milan en puissance Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté la 2ᵉ étape de Tirreno-Adriatico devant Maikel Zijlaard et Paul Penhoët.

Tirreno-Adriatico : Filippo Ganna écrase le CLM Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté le CLM inaugural de Tirreno-Adriatico devant Juan Ayuso et Johan Price-Pejtersen.

Tirreno-Adriatico 2025 : parcours, favoris, diffusion tv La 60ᵉ édition Tirreno-Adriatico s'élance ce lundi 10 mars. Mathieu van der Poel, Simon Yates, Juan Ayuso, Adam Yates,... Voici le parcours et les...

Tirreno-Adriatico : la dernière étape pour Milan, Vingegaard sacré Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté la 7ᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Vainqueur de deux étapes, Jonas Vingegaard remporte l'épreuve pour la première fois de sa...

Tirreno-Adriatico : Jonas Vingegaard vainqueur de la 6ᵉ étape Nouvelle victoire pour Jonas Vingegaard, qui s'est imposé en solitaire au sommet du Monte Petrano sur la 6ᵉ étape de Tirreno-Adriatico.