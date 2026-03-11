Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape de Tirreno-Adriatico 2026. Dans le dernier kilomètre, Jonathan Milan (Lidl-Trek) lance le sprint le premier mais l’Italien se fait déborder de tous les côtés. C’est Tobias Lund Andresen qui s’impose en costaud devant Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) et Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) prend la quatrième place. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot bleu de leader.
BOOM! Another super impressive sprint by Tobi Lund, who wins the 3rd stage of Tirreno-Adriatico! 🚀🇩🇰#TirrenoAdriaticohttps://t.co/Uv37hhrUB7 pic.twitter.com/QTvEnlhUsU
— Eemeli (@LosBrolin) March 11, 2026
Le classement de la 3ème étape de Tirreno-Adriatico 2026
- Tobias Lund Andresen
- Arnaud De Lie
- Jasper Philipsen
