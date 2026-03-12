Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape de Tirreno-Adriatico 2026. Dans la dernière ascension du jour, Matteo Jorgenson accélère et fait la sélection dans le peloton, avec son coéquipier Wout van Aert calé dans sa roue. Ils sont douze à basculer dans le groupe de tête avec Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) mais aussi Mathieu van der Poel. Dans le dernier kilomètre, Wout van Aert saute sur toutes les attaques et y laisse des forces. Mathieu van der Poel lance à 300 mètres et parvient à résister pour s’imposer une deuxième fois de la semaine. Il devance Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui prend 06″ de bonification et s’empare du maillot bleu de leader, 02″ devant Del Toro. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) complète le podium du jour.

Le classement de la 4ème étape de Tirreno-Adriatico 2026

Mathieu van der Poel Giulio Pellizzari Tobias Halland Johannessen

