Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025. L’ascension finale de Frontignano (7.6km à 7.9%) est trop difficile pour Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), qui cède à 4,5 kilomètres de l’arrivée. Juan Ayuso passe à l’offensive à plusieurs reprises et parvient à distancer tous ses concurrents. L’Espagnol s’impose en solitaire et décroche sa troisième victoire de la saison devant Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe). Ayuso fait coup double et s’empare du maillot bleu de leader 37″ devant Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

🔥 🤍 @juann_ayuso attacks! The Maglia Bianca is really strong, and it’s too much for Filippo Ganna!

The Spaniard now leads the race with 3 KM left#TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/guY4WlZAva

— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2025