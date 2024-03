Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Au programme de ce dernier jour de course, les coureurs s’élançaient pour 154 kilomètres autour de San Benedetto del Tronto. Sous l’impulsion des équipes de sprinters, l’échappée du jour est reprise à 15 kilomètres de la ligne. Dans le dernier virage, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) prend quelques mètres d’avance, mais c’est finalement Jonathan Milan qui s’impose au sprint devant Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et Davide Cimolai (Movistar Team). Vainqueur de deux étapes, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) succède à Primož Roglič et remporte Tirreno-Adriatico pour la première fois de sa carrière. Sur le podium final, il devance Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe).

🚀 An audacious move by @UnoXteam that so nearly paid off, but the fastest man of this race was eager for more: The Ultimo Kilometro ⤵️ 🔱 #TirrenoAdriatico | @Livigno pic.twitter.com/p4WWpLeQu3 — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2024

La réaction de Jonathan Milan :

« Cette victoire est particulière, car ce fut une journée dure et difficile. Simone Consonni et le reste de l’équipe ont fait un excellent travail pour moi donc je suis heureux de terminer et de remporter ma deuxième victoire à Tirreno-Adriatico. Cela a été très difficile de rattraper Soren Waerenskjold dans le dernier kilomètre. Mais en réalité, cela a été dur depuis le début de la course, et c’est ce qui en fait l’étape la plus rapide de Tirreno-Adriatico ».

Le classement de la 7ᵉ étape de Tirreno-Adriatico