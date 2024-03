Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Au terme de ce contre-la-montre de 10 kilomètres autour de Lido di Camaiore, l’Espagnol a signé le meilleur temps en 11:24″, à plus de 52 km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), +01″ et Jonathan Milan (Lidl-Trek). Grand favori de cette 59ᵉ édition, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) termine 9ᵉ à 22″. Côté Français, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) termine 8ᵉ, +18″, devant Romain Grégoire (Groupama-FDJ), 10ᵉ à 23″. À 21 ans, Ayuso décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader.

Filippo Ganna battu ! Dans son exercice fétiche du contre-la-montre, l'Italien doit s'incliner face à Juan Ayuso pour une petite seconde ! Suivez #TirrenoAdriatico en exclusivité sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/04KiuQBMo9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 4, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape de Tirreno-Adriatico