Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la Faun-Ardèche Classic. Dans l’ascension de Saint-Romain de Lerps (6,3 km à 7,6%), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) passe à l’offensive, suivi de Juan Ayuso et de Felix Gall (décathlon AG2R La mondiale). Un peu juste pour suivre le rythme des meilleurs, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) revient dans la descente et fait bonne impression dans le Val d’enfer (1,5 km à 10,7%). Felix Gall tente de surprendre ses concurrents sous la flamme rouge, en vain. Dans la dernière ligne droite, Juan Ayuso s’impose au sprint devant Romain Grégoire et Mattias Skjelmose. À 21 ans, Ayuso succède à Julian Alaphilippe au palmarès de la Faun-Ardèche Classic et décroche la 5ᵉ victoire de sa carrière.

Le classement de la Faun-Ardèche Classic