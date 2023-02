Anthony Perez (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la Faun-Drôme Classic 2023. Lors de cette 10ème édition, marquée par de fortes rafales de vent, un groupe d’une trentaine de favoris s’est rapidement extirpé du peloton. Au sommet du Col de la Grande Limite, à 38 kilomètres de l’arrivée, Anthony Pérez place une accélération tranchante dans le groupe de tête. Il va vite compter une minute d’avance en ne sera plus revu par le groupe des poursuivants. Au terme d’un numéro en solitaire, le Toulousain signe la 5ème victoire de sa carrière. Sur la ligne, il devance l’un des hommes en forme de ce début de saison, Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) et Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step). 2ème hier, David Gaudu (Groupama-FDJ) termine au pied du podium.

La réaction d’Anthony Perez

« J’ai eu la confiance de mon équipe aujourd’hui. À la fin, Victor m’a dit, c’est pour toi. Je n’y croyais pas trop, mais j’y suis allé et ça a marché », a indiqué le vainqueur du jour au micro de la Chaîne l’Équipe.

« Je suis super content. L’équipe m’a fait confiance et je suis vraiment heureux de m’être imposé. Je ne réalise pas encore, je vais voir quand je me réveillerai dans les prochains jours. Mon papa était là et c’est forcément émouvant. On était encore quatre coureurs dans le 2e tour et ensuite, ça s’est fait à la jambe. Ça m’arrangeait que ça soit une course d’usure, je savais que le parcours me convenait bien et ça l’a fait. C’est que du bonheur ! »

