Après une bonne saison 2022, l’équipe Cofidis est parvenue à se maintenir en World Tour. Voici la présentation de l’équipe 2023.

En 2022, l’équipe Cofidis comptabilise 19 succès dont une victoire sur le Tour du Pays-Basque et une autre glanée lors de la Vuelta. La formation nordiste s’est également illustrée sur les routes françaises. En témoignent la victoire de Benjamin Thomas sur l’Étoile de Bessèges et celle de Guillaume Martin sur le Tour de l’Ain. Grâce à une bonne saison, les hommes de Cédric Vasseur évolueront en World Tour pour trois années supplémentaires. En 2023, les coureurs de la Cofidis auront de nouveaux vélos Look, qui n’ont pas encore été dévoilés.

Le maillot de l’équipe Cofidis pour 2023

« Après une première année réussie, nous avons repensé le design du kit 2023 pour performer avec style. Notre ère connectée va vite, très vite, et « glitche » parfois, créant ainsi des images floues, grainées et des textures saccadées. Notre maillot sublime cet instant, tout en conservant les éléments qui ont fait son succès : un camaïeu de rouge ; des manches blanches ; un élégant cuissard noir ; et un marquage ‘Cofidis’ vertical. Nous avons également repensé le positionnement des partenaires, dans un bloc vertical, reprenant les codes des sports mécaniques, qui, eux aussi, vont vite, très vite », indique Van Rysel, le concepteur du maillot.

Les 30 coureurs de l’équipe Cofidis pour 2023

Piet Allegaert / François Bidard / André Carvalho / Thomas Champion / Davide Cimolai / Simone Consonni / Bryan Coquard / Alexandre Delettre / Rubén Fernández Andújar / Eddy Finé / Simon Geschke / Jesús Herrada / José Herrada / Ion Izagirre / Wesley Kreder / Victor Lafay / Jonathan Lastra / Axel Mariault / Guillaume Martin / Christophe Noppe / Anthony Perez / Pierre-Luc Périchon / Alexis Renard / Rémy Rochas / Benjamin Thomas / Hugo Toumire / Jelle Wallays / Max Walscheid / Harrison Wood / Axel Zingle.

Les coureurs clés : Guillaume Martin / Bryan Coquard / Jesus Herrada / Victor Lafay.