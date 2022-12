Après une saison 2022 mitigée, l’équipe Trek-Segafredo compte bien se relancer en 2023. Voici la présentation de l’équipe Trek-Segafredo 2023.

19 victoires en 2022 dont 9 pour un seul et même homme : Mads Pedersen. Le champion du monde 2019 a réalisé une excellente saison et a permis à son équipe de marquer de gros points UCI. La formation américaine s’est malgré tout imposée sur les trois Grands Tours cette année. Giulio Ciccone a levé les bras sur le Giro tandis que l’inévitable Mads Pedersen s’est imposé sur le Tour de France, ainsi que sur la Vuelta quelques semaines plus tard.

Le maillot de l’équipe Trek-Segafredo pour 2023

Mads Pedersen, Bauke Mollema et leurs coéquipiers arboreront un tout nouveau maillot en 2023. Comme en 2022, on retrouve un maillot blanc avec une bande rouge au milieu. Sur le Kit 2023, les manches sont rouges et on retrouve quelque motifs sur le dos du maillot.

Les 29 coureurs de l’équipe Trek-Segafredo pour 2023

Jon Aberasturi / Filippo Baroncini / Julien Bernard / Marc Brustenga / Dario Cataldo / Giulio Ciccone / Kenny Elissonde / Tony Gallopin / Amanuel Gebrezgabihier / Asbjørn Hellemose / Markus Hoelgaard / Daan Hoole / Alex Kirsch / Emīls Liepiņš / Juan Pedro López / Bauke Mollema / Jacopo Mosca / Thibau Nys / Mads Pedersen / Quinn Simmons / Mattias Skjelmose Jensen / Toms Skujins / Jasper Stuyven / Natnael Tesfatsion / Edward Theuns / Antonio Tiberi / Antwan Tolhoek / Mathias Vacek / Otto Vergaerde.

Les coureurs clés : Mads Pedersen / Giulio Ciccone / Mattias Skjelmose Jensen