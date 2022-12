Vainqueurs du dernier Giro avec Jai Hindley, l’équipe Bora-Hansgrohe a réalisé une bonne saison 2022 et tentera de faire encore mieux en 2023.

Avec 30 victoires en 2022, l’équipe Bora-Hansgrohe a terminé 4ème du classement par équipes UCI 2022. La Jumbo-Visma, UAE Team Emirates et Ineos Grenadiers sont les seules équipes à avoir devancé la formation allemande. En 2023, l’équipe compte bien poursuivre sur sa lancée. Plusieurs coureurs sont arrivés pour renforcer l’effectif comme Bob Jungels mais aussi Victor Koretzky. La formation pourra également compter sur ses leaders Jai Hindley, Aleksandr Vlasov et Sergio Higuita. Le jeune Cian Uijtdebroeks, vainqueur du dernier Tour de l’Avenir, sera également l’un des coureurs clés.

Le maillot de l’équipe Bora-Hansgrohe pour 2023

Les couleurs du maillot restent les mêmes, mais on retrouve plus de rouge et de noir sur le nouveau kit 2023. Ralph Denk, manager de l’équipe Bora-hansgrohe : « Le Col est réputé pour avoir créé les kits les plus rapides du World Tour et celui-ci ne fait pas exception. Le kit gagnant du Giro 2022 porté par Jai Hindley a directement influencé le kit de la saison 2023″.

Les 30 coureurs de l’équipe Bora-Hansgrohe pour 2023 .

Giovanni Aleotti / Shane Archbold / Cesare Benedetti / Sam Bennett / Emanuel Buchmann / Nico Denz / Matteo Fabbro / Patrick Gamper / Marco Haller / Sergio Higuita / Jai Hindley / Bob Jungels / Lennard Kämna / Jonas Koch / Patrick Konrad / Victor Koretzky / Florian Lipowitz / Luis-Joe Lührs / Jordi Meeus / Ryan Mullen / Anton Palzer / Nils Politt / Maximilian Schachmann / Ide Schelling / Cian Uijtdebroeks / Danny van Poppel / Aleksandr Vlasov / Matthew Walls / Frederik Wandahl / Ben Zwiehoff.

Les coureurs clés : Jai Hindley / Aleksandr Vlasov / Sam Bennett / Cian Uijtdebroeks