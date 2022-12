Suite à la publication par l’Union Cycliste Internationale (UCI) des listes des équipes inscrites pour la saison 2023, l’UCI communique plusieurs modifications de ses Règlements, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

À l’issue du cycle de trois ans au cours duquel les licences UCI WorldTour ont été accordées aux équipes, les différentes parties prenantes du cyclisme professionnel masculin ont souhaité ajuster l’échelle de points existante afin de donner plus de valeur aux courses UCI WorldTour les plus prestigieuses et de rééquilibrer l’importance respective accordée aux courses en une journée et aux courses par étapes.

Les principaux changements apportés à l’échelle des points attribués par les différentes catégories de courses du calendrier international de route de l’UCI sont les suivants :

Augmentation du nombre de points attribués par les trois Grands Tours – le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta Ciclista a España (classement général final, étapes et classements secondaires) ;

Création d’une catégorie spéciale pour les cinq Monuments (Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Il Lombardia) avec un plus grand nombre de points attribués par rapport aux autres courses en une journée du UCI WorldTour ;

Augmentation du nombre de points attribués lors des étapes de courses du UCI WorldTour et du UCI ProSeries ; à l’avenir, des points seront attribués pour des arrivées inférieures au troisième rang (jusqu’au cinquième, dixième ou quinzième, selon la compétition) ;

Augmentation du nombre de points distribués lors des Jeux Olympiques et des Championnats du monde de l’UCI sur route et contre-la-montre dans les catégories Elite.

Ces changements, qui visent à élargir l’écart entre les points obtenus dans les courses les plus prestigieuses et ceux dans les catégories inférieures, ont pour but d’inciter les équipes à inscrire leurs meilleurs coureurs dans les courses les plus importantes et de garantir une meilleure corrélation entre les points attribués et l’exploit sportif impliqué, qui est clairement à un niveau supérieur dans les courses UCI WorldTour regroupant toutes les équipes UCI WorldTeam.

De plus, le classement mondial UCI des équipes, qui jusqu’à présent était déterminé par les points obtenus par les 10 meilleurs coureurs de chaque équipe, sera maintenant calculé sur la base des résultats des 20 meilleurs coureurs (ce qui correspond au nombre minimum de coureurs pour les équipes UCI ProTeams).

Cette augmentation du nombre de coureurs vise non seulement à mieux refléter la force compétitive des équipes, mais également à réduire les inconvénients liés à l’absence de leurs meilleurs coureurs pour quelque raison que ce soit (par exemple une blessure ou une maladie) pendant une saison donnée. Avec le classement mondial UCI des équipes servant de base à l’évaluation des équipes en termes de critères sportifs (en vue de l’attribution de licences UCI WorldTour), une augmentation du nombre de coureurs dont les résultats sont pris en compte aidera à réduire la pression qui est actuellement imposée uniquement à un nombre limité d’entre eux et qui peut entraîner une série de conséquences négatives (risques de blessure, nombre excessif de jours de course, tentation de dopage, etc.).

Le système d’invitations obligatoires aux courses UCI WorldTour a également été modifié de manière temporaire. Pour la saison 2023, toute équipe UCI ProTeam ayant perdu son statut d’équipe UCI WorldTeam à la fin de la saison 2022 pour des raisons sportives et qui n’est pas une des équipes éligibles aux invitations obligatoires (tel que défini à l’article 2.1.007 b des Règlements de l’UCI) recevra automatiquement des invitations pour les courses par étapes (à l’exception des Grands Tours) et les courses en une journée du UCI WorldTour. Cette modification vise à maintenir la stabilité au sein des équipes et est limitée à une année de transition, c’est-à-dire seulement pour 2023, après trois années de bouleversements importants en raison de la pandémie mondiale.

Toutes les modifications réglementaires susmentionnées peuvent être consultées dans leur intégralité sur le site web de l’UCI.

La liste des invitations obligatoires pour hommes et femmes sera publiée sur le site web de l’UCI au début de janvier, après la procédure d’inscription des équipes UCI Continental et des équipes féminines UCI Continental.