La Zwift Academy Road, le programme de formation et de découverte de talents organisé pour la septième année consécutive, a permis de dénicher deux nouveaux talents qui ont décroché un contrat pro pour la saison prochaine. Ces deux finalistes ont été sélectionnés parmi cinq hommes et cinq femmes lors de la finale à Denia, en Espagne. Le programme comprenait huit séances d’entraînement obligatoires et une sortie facultative. Pour d’autres participants, la Zwift Academy était une chance unique de tenter de rejoindre une équipe cycliste professionnelle. Les coureurs qui ont déclaré vouloir participer au programme « Pro Contender » ont effectué des entraînements supplémentaires et ont été évalués en tant que coureurs professionnels potentiels.

La Britannique Alex Morrice, 22 ans, rejoindra l’UCI Women’s World Tour avec CANYON//SRAM Racing, tandis que l’Italien Luca Vergallito, 25 ans, rejoindra l’équipe Alpecin-Deceuninck Development.

Parmi les 160 000 participants à cette édition 2022, ces deux athlètes se sont distingués par leur talent, leurs compétences et leur comportement adéquat lors de défis et de courses sur Zwift, ainsi que lors de rencontres avec les entraîneurs et le personnel des équipes UCI Women’s World Tour : CANYON//SRAM Racing et Alpecin-Deceuninck Development.

En 7 ans d’existence, le programme de détection des talents de la Zwift Academy a fait ses preuves en dénichant des cyclistes talentueux parmi la communauté de Zwift. Morrice et Vergallito marchent désormais dans les pas de Jay Vine et Ella Harris, deux coureurs cyclistes détectés par la Zwift Academy Road et désormais reconnus.