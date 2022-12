En septembre, le Néerlandais Mathieu van der Poel avait plaidé coupable de deux chefs d’accusation de voies de fait simples après un incident au cours duquel il avait eu une altercation avec deux jeunes filles dans son hotel de Sydney Brighton Beach.

Mardi, devant le tribunal de district de Downing Centre à Sydney, le juge Ian Bourke SC a déclaré que si les actions de Mathieu van der Poel avaient été « dérangeantes » pour les jeunes filles, elles constituaient une « réponse à un comportement gênant et envahissant » et représentaient un « degré significatif de provocation ». Le tribunal a entendu que van der Poel se trouvait dans sa chambre d’hôtel lorsque la partie de « toquer et courir » a commencé.

Sa petite amie a demandé aux deux filles d’arrêter, mais elles ont continué. Les documents judiciaires indiquent que les filles ont frappé à la porte du cycliste à plusieurs reprises, puis sont retournées en courant dans leur chambre, frustrant van der Poel qui avait une course le lendemain matin. Selon les documents, van der Poel « a attendu que les victimes frappent à sa porte et les a poursuivies dans leur chambre d’hôtel, les suivant de près ». L’une des filles a couru dans un coin et s’est accroupie, se couvrant le visage. Van der Poel s’est précipité vers elle, l’a attrapée par les bras et l’a serré et poussé contre le mur tout en lui criant dessus. La jeune fille a subi une brûlure mineure au coude droit et une rougeur à l’avant-bras gauche.

Le juge Ian Bourke SC a statué au tribunal de district de Downing Centre à Sydney que le comportement des jeunes filles était une « conduite stupide d’enfants non surveillés ». Il a également déclaré que Mathieu van der Poel avait subi une « punition extrajudiciaire très importante » du fait de son retrait de la course et de la publicité qui en a résulté. En conséquence, les deux condamnations pour voies de fait simples ont été annulées, de même que les 1500 dollars d’amende.