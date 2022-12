Dans un live Facebook diffusé ce vendredi matin, la formation Groupama-FDJ a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2023.

Sur la page Facebook officielle de la Groupama-FDJ, David Gaudu et ses coéquipiers ont dévoilé le nouveau maillot de la formation pour la saison 2023.

Des nouvelles couleurs pour la Groupama-FDJ

Depuis 2018 et l’arrivée de Groupama comme sponsor, l’équipe de Marc Madiot arborait un maillot bleu blanc rouge, ne variant que très peu au fil des saisons. Mais pour 2023, le maillot sera majoritairement bleu clair et foncé. Les couleurs du drapeau français sont toujours présentes. Les sponsors sont inscrits en blanc et on retrouve, de chaque côté de la fermeture, une bande rouge et blanche.

Un maillot choisi par les coureurs de la Groupama-FDJ

Dans la vidéo publiée, les coureurs expliquent avoir eu l’honneur de choisir le maillot qu’ils préféraient parmi plusieurs maquettes. « Il y en a un qui est ressorti entre nous tous. Et finalement, c’est celui qu’on retrouve aujourd’hui », affirme Arnaud Démare. « Ce maillot, c’est vraiment une nouvelle dynamique« , indique Thibaut Pinot. « C’est en corrélation avec le passage des 7 jeunes de la Conti à la World Tour. Il y a du nouveau, il y a du changement. Ça apporte un nouvel élan », conclut Romain Grégoire, qui va disputer sa première saison chez les professionnels.