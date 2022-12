La formation Groupama-FDJ a indiqué que Thibaut Pinot sera sur le Giro tandis que David Gaudu participera au Tour de France en 2023.

Quelques heures après avoir dévoilé son nouveau maillot pour 2023, la Groupama-FDJ vient d’annoncer que Thibaut Pinot participera au Giro alors que David Gaudu sera aligné sur le Tour de France pour la 5ème fois de sa carrière en 2023.

Thibaut Pinot : « Je dois prendre ma revanche »

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire en 2021, Thibaut Pinot fera son grand retour sur le Giro en 2023, 5 ans après sa dernière participation.

« Je vais retrouver les routes du Tour d’Italie en mai prochain et j’en suis très heureux. Cinq ans après ma dernière participation et mon abandon, je dois prendre ma revanche sur cette course mythique. Le Giro sera l’objectif principal de ma maison, avec un but clair : gagner face aux meilleurs, à la pédale, sur des étapes de montagne. Dans l’ensemble, c’est un tracé montagneux qui nous attend, à l’image des années précédentes : ce Tour d’Italie sera probablement le plus dur des trois Grands Tours de l’année, et donc celui qui me correspondra le mieux. Le temps est compté et la préparation a déjà commencé pour faire le meilleur résultat possible »

David Gaudu : « Ce tracé me correspond et me fait rêver »

4ème du dernier Tour de France, David Gaudu tentera de faire encore mieux en 2023 avec un parcours à son avantage.

« En 2023, mon objectif principal sera le Tour de France. C’est une course sur laquelle je compte déjà cinq participations, qui m’a beaucoup réussi et qui m’a procuré beaucoup d’émotions sur le vélo depuis le début de ma carrière, notamment cette année. Nous sommes parvenus, avec un grand travail de l’équipe, à conquérir la quatrième place sur l’édition 2022, mais nous continuons de viser toujours plus haut : le podium. Le parcours 2023 contient un contre-la-montre en bosse et beaucoup d’étapes de montagne, pour l’un des Tours les plus montagneux que j’ai pu voir. Ce tracé me correspond et me fait rêver ».

Valentin Madouas : « Je me projette sur les Classiques »

Après une saison 2022 réussie, Valentin Madouas espère franchir un nouveau cap en 2023 et lever les bras sur les plus grandes courses.

« Pour cette nouvelle saison 2023, je me projette sur la campagne des Classiques et sur les grandes courses avec un objectif clair pour l’équipe : gagner. L’année dernière, nous sommes passés très près d’une victoire avec de nombreux podiums notamment sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Cette année, l’envie de lever les bras sur un Monument est naturellement d’autant plus grande. Personnellement, j’espère être aussi performant qu’en 2022 et même passer un cap supplémentaire, en continuant de progresser et lever les bras pour l’équipe. Nous avons un très bon collectif qui va encore s’améliorer, dans le but de reproduire les très belles performances effectuées l’an passé ».