C’est désormais une tradition… Chaque fin d’année, Strava publie un rapport riche en enseignements. Voici les intéressantes statistiques de l’application sportive pour l’année 2022.

Strava, l’application d’enregistrement et de partage de données d’activités sportives via GPS, vient de publier son rapport : « Year in sport 2022 ». Devenue incontournable pour de nombreux sportifs professionnels et amateurs, l’application, qui compte désormais plus de 100 millions d’athlètes issus de 195 pays différents, peut ainsi fournir une image très précise des pratiques sportives comme le cyclisme. Tel un véritable observatoire, les statistiques fournies tous les ans sont toujours riches en enseignements et montrent de véritables nouvelles tendances. Voici ce qu’il faut retenir pour l’année 2022.

L’inexorable montée du vélo électrique

Il s’agit là d’une tendance de fond qui s’observe depuis plusieurs années. La place du vélo électrique, à assistance électrique, aussi appelé e-bike, ne cesse de croitre. Sur l’année 2022, l’application a ainsi noté une augmentation de 26% de cette pratique. Notez qu’il s’agit souvent davantage d’utilisateurs âgés qui s’orientent vers l’électrique alors que les plus jeunes préfèrent encore une bicyclette traditionnelle.

L’utilisation du vélo électrique est notamment présente pour le « vélotaf ». En effet, 16% des utilisateurs Strava qui utilisent un vélo électrique le font pour se rendre à leur travail. A titre de comparaison, ce sont 12% d’utilisateurs qui utilisent un vélo classique pour aller travailler.

Le VTT électrique a le vent en poupe selon Strava

Selon les statistiques fournies par Strava, 23% des sorties en vélo électrique se font désormais sur des sentiers. Cette statistique montre bien l’essor important du VTT électrique ou à assistance électrique. Une tendance qui devrait encore s’accentuer en 2023 si l’on en croit les chiffres de ventes de VTT électriques. Notez que l’adoption du vélo tout terrain à assistance électrique n’est pas uniforme dans le monde et varie beaucoup selon les pays.

Les données très intéressantes des sorties en groupe

Ensemble on va plus loin… Ce vieil adage est totalement confirmé par le rapport Strava sur l’année 2022. En effet, l’analyse des données par l’application montre des sorties plus longues et des distances parcourues nettement plus importantes lorsqu’il s’agit de sorties en groupe en vélo. Chez les hommes, la durée d’une sortie en groupe est 85% plus élevée et les distances parcourues sont le double d’une sortie en solo (101% plus longues). Un constat encore plus frappant chez les femmes puisque les données montrent des durées 134% plus élevées et des distances parcourues en groupe 180% plus longues qu’une sortie en solitaire.

Notez que, plus le groupe est important, plus les chiffres sont supérieurs. L’application de suivi d’activité sportive montre, par ailleurs, que c’est au cœur de l’hiver, au mois de janvier, que ces données sont particulièrement importantes. Strava souligne, en effet, que pendant cette période, les cyclistes qui sortaient en groupe avaient une activité 87% plus importante que ceux qui privilégient les sorties en solitaire.

Les sorties marathon en nette croissance selon Strava

Le « century ride », connus des anglosaxons pour représenter la barre des 100 miles parcourus à vélo (environ 160 km), est un peu l’équivalent du marathon chez les cyclistes. Cette distance représente d’ailleurs, pour de nombreux amateurs, comme un rite de passage important montrant sa capacité à parcourir de longues distances. Cette barre mythique est de plus en plus convoitée par de nombreux amateurs puisque, selon les données, 22% des utilisateurs de l’application l’ont franchi au moins une fois dans l’année. Notez que c’est aussi vrai pour les pays utilisant le système métrique comme la France. L’hexagone fait d’ailleurs bonne figure puisque l’augmentation du nombre d’utilisateurs ayant franchi cette distance est en augmentation de 37% par rapport à l’année précédente.