Au moment où une grande partie de l’Europe plonge dans l’hiver, la Costa Blanca offre des conditions idéales. Les températures sont douces, les pluies très rares et les routes, au revêtement souvent impeccable, plus sûres que celles, encombrées, du sud de la France ou de l’Italie.

Au point que Remco Evenepoel a choisi d’en faire son camp de base permanent. « Il y fait beau toute l’année et j’y trouve des parcours d’entraînement un peu plus difficiles que dans les Ardennes », explique le vainqueur de la Vuelta qui y a déménagé cet automne, histoire aussi d’échapper aux sollicitations en Belgique.

Pour les équipes, la région présente aussi des avantages logistiques. On y accède facilement par les airs. Et les bus peuvent suivre par la route avec les vélos et tout le matériel. Quant à l’hébergement, les nombreux hôtels, bondés l’été, sont déserts l’hiver et proposent des prix intéressants, un élément capital, car ces stages coûtent facilement jusqu’à 100.000 euros.

Benoit Cosnefroy : « Au niveau de la cohésion, heureusement qu’il y a les stages »

Un investissement important, mais indispensable selon le coureur français Benoît Cosnefroy: « ça change notre dynamique de l’hiver. A la maison, on a toujours des choses à faire, quelqu’un qui passe pour boire le café. En stage on peut se remettre très sérieusement au vélo. » C’est aussi le seul moment de l’année où tout l’effectif est réuni. Contrairement aux sports collectifs, les cyclistes d’une même formation ne s’entraînent pas forcément ensemble et vivent parfois même dans des pays différents. « Au niveau de la cohésion, heureusement qu’il y a les stages. Car il y a des gars dans l’équipe avec qui je ne cours pas de l’année. Parce qu’on est 30, avec des profils différents et qu’on ne va pas sur les mêmes courses », résume Cosnefroy.

Jonas Vingegaard : Le Tour de France ou le Giro en 2023 ?

Les stages permettent aussi de multiplier les réunions, soigner la communication et les partenaires, tester du nouveau matériel et fixer les calendriers. C’est à Denia, où son équipe Jumbo-Visma converge à partir du 11 décembre, que Jonas Vingegaard doit décider s’il défend, comme c’est probable, son titre au Tour de France ou s’il préfère participer au Giro en 2023.

Endroit stratégique, la région d’Alicante est tellement prisée que des coureurs comme le champion olympique belge Greg Van Avermaet ont pris l’habitude de faire venir la famille pour les fêtes et de rester sur place jusqu’au prochain stage de leur équipe en janvier. Toujours en Espagne.