La formation qui a su accéder au WorldTour fait le bilan de sa saison 2022. Avant de laisser place aux mots d’Emmanuel Hubert le DG et Théo Ouvrard le DS, Arkea résume sa saison avec quelque chiffres : 12 victoires obtenues en 2022 dont 1 en WorldTour, une étape sur Tirreno-Adriatico avec Warren Barguil. Une 13ème place au classement UCI WorldTour à l’issue de la saison 2022 et 2 titres internationaux sur piste, aux Championnats d’Europe et Championnats du Monde pour Donavan Grondin.

Emmanuel Hubert, le Manager Général, sur la saison 2022

« Objectif atteint ! La stratégie sportive élaborée voici trois ans a porté ses fruits. Elle débouche en cette fin de saison 2022 sur une « victoire collective » pour l’équipe Arkéa Samsic, notre accession pour trois saisons à l’UCI WorldTour. Comme une équipe de football de L1, le fait de disputer la Ligue des Champions, sauf que pour cyclistes, cette compétition court sur l’ensemble de la saison. Je suis heureux pour mes coureurs, mon staff. Gagner sa place au sein de l’UCI WorldTour sur le terrain de la compétition n’est pas un aboutissement, mais une première marche de gravie. Je souhaite que l’on s’inscrive dans la durée au sein de cette catégorie. Il y a aura de l’adversité, nous le savons, mais nous bretons, c’est ce que nous aimons, justement relever des défis. Notre parcours 2022 a été construit autour de 12 succès, mais aussi de 60 podiums. C’est dire la densité de nos performances. Nos leaders, à l’image de Warren Barguil, ont su répondre présents, et ont été chercher de beaux succès, notamment de niveau UCI WorldTour, sur les routes de Tirreno-Adritiaco. J’ai également une pensée pour Nacer Bouhanni et Élie Gesbert qui n’ont connu qu’une demi-année pour les raisons que l’on connaît tous, mais néanmoins tous ont été moteurs sur les courses qu’ils ont pu disputer. Cette année a été aussi celle de la confirmation de Matîs Louvel, Amaury Capiot, Hugo Hofstetter et la belle découverte au plus haut-niveau de Kévin Vauquelin. Saisons après saisons, notre équipe est devenue une institution. Celle-ci est au-dessus des hommes qui la compose. Parfois, certains d’entre eux sont amenés à partir, mais l’institution demeure forte et mobilisatrice des forces qui restent en présence. »

Théo Ouvrard, le Manager sportif

« Nous avons obtenu sur le terrain du sport notre place au sein du peloton UCI WorldTour par le biais de nos performances, lesquelles ont été supérieures à nos attentes initiales avec plus de 1000 points d’avance par rapport à la première équipe reléguée de cette division. L’équipe Arkéa-Samsic a remporté douze courses, signé 60 podiums, mais ce que je retiens surtout, c’est la continuité des performances tout au long de la saison 2022. Tous les fronts engagés ont pesé sur les courses en terme d’attitude en course, mais également de résultats. C’est une approche importante des compétitions notamment en vue de la saison prochaine avec un calendrier UCI WorldTour complet. Nous nous sommes montrés prêts dès 2022 à assumer ce statut sans posséder le label UCI WorldTour. Notre calendrier va s’étoffer en 2023 mais nous avons déjà démontré que nous avons des arguments à faire valoir pour répondre présent y compris sur les nouvelles compétitions qui seront inscrites au programme de l’équipe Arkéa-Samsic. »