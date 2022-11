BMC nous avait dévoilé fin juin le Roadmachine AMP, son premier vélo de route à assistance électrique. Ils nous présentent aujourd’hui la version haut de gamme, le Roadmachine 01 AMP X qui ressemble à s’y méprendre à un vélo classique sans assistance tant l’intégration moteur batterie se fait discrète.

On retrouve un cadre et une fourche en carbone taillés aéro, avec tige de selle D-shape. On note l’intégration d’un feu arrière directement connecté à la batterie et l’intégration totale des câbles. Le moteur est allemand avec TQ-HPR50 reconnu pour sa puissance, sa légèreté et son silence. Moteur que l’on retrouve d’ailleurs sur le Trek Domane SLR+ . Le système TQ HPR50 est doté d’une transmission démultipliée par un système harmonic pin-ring accompagné d’une batterie 360 Wh et d’un écran 2 pouces totalement intégré dans le top tube.

Le Roadmachine 01 AMP X est conçu autour d’une géométrie d’endurance améliorée et décontractée, pour plus de confort, en témoigne le dégagement permettant de monter des pneus larges.

Tailles, disponibilités et prix du BMC Roadmachine 01 AMP X

Le BMC Roadmachine 01 AMP X sera disponible en deux versions :

BMC Roadmachine 01 AMP X ONE : Disponible courant novembre 2022 à 8 499€