À partir de la saison prochaine, les coureurs de la formation Arkéa-Samsic rouleront avec des vélos Bianchi. La marque de cycles italienne effectue ainsi son retour en World Tour. Bianchi et Arkéa-Samsic se sont engagés pour plusieurs saisons. Les coureurs rouleront sur les modèles Oltre RC, le léger et polyvalent Specialissima, un modèle idéal pour les courses à étapes et les parcours montagneux. En contre-la-montre, les coureurs rouleront sur le rapide Aquila, alors que le Zolder Pro fera son retour sur les épreuves internationales de la Coupe du Monde de cyclocross.

L’équipement Bianchi pour Arkea Samsic

Groupe Shimano Dura-Ace Di2 12 vitesses disque et roues route

Roues de contre-la-montre Vision

Poste de pilotage Reparto Corse by Vision/FSA (modèles Specialissima et Aquila)

Pneus & boyaux Continental

Selles Selle Italia

Bidons / porte-bidons Elite

Compteurs Wahoo

Interview de Théo Ouvrard, Manager Sportif de l’équipe Arkéa-Samsic, qui présente les atouts du Bianchi Oltre RC.

Quelles sont les caractéristiques présentées par le Oltre RC, Théo ?

« Le Oltre RC de chez Bianchi compte parmi les meilleurs vélos « aéro » au monde, selon les études effectuées autour de ce modèle. Ce vélo pourrait donc nous permettre de passer un cap supplémentaire. Le Oltre RC va très vite sur le plat, tout en restant très polyavent pour les classiques vallonnées, par exemple. C’est un vélo qui, sur un plan technologique pur, s’apparente à une F1 – si je peux me permettre la comparaison. Son CX (coefficient de pénétration dans l’air) est l’un des plus bas du marché, tout a été pensé pour qu’il aille vite sur la route. Le Oltre RC présente également une très grande rigidité, atout important lorsque cela roule vite, car il y a moins de déperdition de la force. Le poste de pilotage offre également cet atout de rigidité, ce qui est bien pour l’ensemble des coureurs, mais plus particulièrement par les sprinteurs. C’est donc un vélo très réactif et qui augure de belles promesses. »

Quel type de collaboration va se mettre en place entre Bianchi et la formation Arkéa-Samsic ?

« Bianchi revient dans le peloton professionnel via notre formation, laquelle accèdera, en 2023, à l’UCI WorldTour. Bianchi souhaite s’inscrire à nos côtés dans la continuité. Ils voulaient travailler avec une équipe performante, en lui offrant du matériel qui l’est tout autant. Notre volonté commune est d’avoir une synergie de collaboration et d’échanges, avec leur célèbre Reparto Corse. Leur discours est le suivant : « lorsqu’une demande est portée par les coureurs, qu’ils ont des demandes spécifiques », « nous serons là pour y répondre ». C’est ce type d’interaction qui nous intéresse, car les remontées terrain des coureurs permettent au matériel de progresser, ce qui sera bénéfique pour leur performance en course, mais également pour Bianchi, car ainsi cette marque pourra faire profiter à ses clients ce type d’avancées. »

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-Samsic

« Je suis ravi d’associer l’équipe Arkéa-Samsic à une marque de cycles aussi célèbre que Bianchi, connue et reconnue de tous les passionnés, laquelle a su conserver la force de son héritage, tout en faisant la part à l’innovation. Bianchi souhaite par ailleurs développer et valoriser ses produits de « haute performance » à nos côtés, comme son tout nouveau Oltre RC, en travaillant en étroite collaboration avec notre cellule performance afin de continuer à faire évoluer ses vélos et en faire profiter par la suite l’ensemble de ses prospects ».

Théo Ouvrard, Manager Sportif de l’équipe Arkéa-Samsic

