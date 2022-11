Le mercredi 26 octobre dernier était prévue la présentation officielle de la nouvelle structure de Jérôme Pineau. Un sponsor de poids, des recrues de renom et une nouvelle équipe féminine devaient notamment y être annoncés. A la veille de la découverte du parcours du Tour de France 2023, au cours de l’une des rares périodes de la trêve où le cyclisme revient au premier plan médiatique, le timing aurait été parfait. Raté.

Faute de la présence de l’ensemble des acteurs clés, à l’image d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, en voyage en Argentine, l’évènement n’a pas eu lieu, reporté à une date ultérieure, lorsque Jérôme Pineau aura enfin vu la lumière au bout d’un tunnel de tracas. En effet, les arguments avancés par le communiqué officiel de l’équipe le 24 octobre semblent surtout omettre les principaux écueils obstruant le montage du tout nouveau « Paris Cycling Club ». Notamment, le manager nantais est toujours en quête d’un accord formel avec un partenaire commercial à l’apport financier significatif.

🗞️ Communiqué de Presse du @BBHOTELS_KTM en réponse à la publication de la liste provisoire des équipes candidates à la catégorie UCI ProTeam. 📸 @FRJ_studio#MenInGlaz | #ThereIsNoTry https://t.co/CGHtJFGipQ pic.twitter.com/GgFi8TYHPw — B&B HOTELS – KTM (@BBHOTELS_KTM) October 19, 2022

Or, cette lacune complexifie l’enregistrement de cette nouvelle structure auprès de l’UCI, indispensable pour poursuivre l’aventure la saison prochaine. Dans une pré-liste des équipes candidates aux deux premières divisions du cyclisme, publiée le 19 octobre, l’instance internationale n’a effectivement pas fait mention de B&B Hotels – KTM. « On a pris un peu de retard – confessait ainsi Jérôme Pineau dans les colonnes de Ouest France – il manquait des pièces au dossier (des documents administratifs, des statuts, des dépôts de contrat de partenariat), ​mais on est en train de travailler pour que tout rentre dans l’ordre rapidement. ». Malheureusement, le temps presse. Si l’UCI s’est montrée conciliante, elle a imposé l’échéance du 20 novembre pour la transmission de la totalité des pièces requises. Nous faisons le point sur les enjeux de cette course contre-la-montre.

B&B Hotels – KTM déménage de la Bretagne à Paris

A l’heure actuelle, il s’agit de la seule évolution certaine de la structure de Jérôme Pineau. Baptisée « Pineau Cycling Evolution » durant ses cinq premières années d’existence, elle deviendra « Paris Cycling Club » à partir de la saison prochaine. Cette mutation témoigne du changement d’ambitions du manager nantais. D’abord surnommée « Pro Cycling Breizh » et majoritairement orientée sur le territoire breton dans son recrutement, le Team B&B Hotels – KTM s’est progressivement ouvert à l’international dans la continuité de sa croissance.

L’arrivée du Tour de France 2022 sur les Champs-Elysées a été l’occasion de lancer la deuxième phase de ce mouvement. Annoncé en grande pompe par Jérôme Pineau et Anne Hidalgo, le partenariat liant l’ex-professionnel à la Maire de Paris amorce le déménagement de la structure bretonne vers la capitale. S’il n’est pas question pour la collectivité de financer proprement ce projet, il s’agira plutôt d’offrir à l’équipe l’image de marque et le logo de « Paris », dans une opération relevant ainsi du « city branding ». Dès lors, cet accord n’offre que la visibilité nécessaire à l’élargissement de la structure, qui devrait comprendre une section féminine et une académie de jeunes dès la saison prochaine.

Si Jérôme Pineau en bénéficie, l’idée vient d’ailleurs. En effet, le projet a été monté par trois hommes d’affaires amoureux de la Petite Reine que sont Didier Quillot, ancien directeur général exécutif de la Ligue de football, Régis Lefebvre, directeur général de la société ME&ME, et Guillaume de la Hosseraye, fondateur du « kilomètre 0 », enseigne parisienne consacrée au vélo. Le premier d’entre eux a d’ailleurs intégré le conseil d’administration, à l’inverse de Patrice Etienne, patron de Vital Concept. Sébastien Pineau, frère de Jérôme, et Thomas Le Drian, fils de Jean-Yves, font également partie des nouvelles recrues exécutives.

L’arrivée d’un important partenaire en renfort de B&B Hotels se fait attendre

Néanmoins, pour avoir les moyens de ses ambitions, Jérôme Pineau doit encore trouver un partenaire de haut standing qu’il puisse associer à B&B Hotels. En effet, le changement de structure a eu raison des fonds accordés par la région de Bretagne (une subvention minimale sera néanmoins accordée à l’équipe féminine) et de l’investissement de Vital Concept, l’entreprise fondatrice. Dès lors, le développement de l’équipe, tant en taille qu’en renommée de l’effectif, reste bloqué par une telle absence. Ainsi, la finalisation d’un accord financier avec un sponsor majeur reste l’urgence absolue du Paris Cycling Club, outre ses difficultés administratives.

Il faut dire que l’enjeu est de taille. Avec la disparition de deux sources de financement notoires, Jérôme Pineau ne peut aujourd’hui plus compte que sur les cinq millions d’euros annuels promis par la chaîne d’hôtellerie B&B. Trop peu, bien trop peu, pour prétendre à faire parties des deux meilleures ProTeams à court terme, comme le prône le manager nantais. Cet été, il espérait recevoir 13 millions d’euros supplémentaires pour offrir à sa structure le changement de dimension souhaité. Selon le quotidien L’Equipe, « les tractations tourneraient aujourd’hui autour d’un budget global de quinze millions d’euros dans le meilleur des cas, en y incluant la future équipe féminine ».

Les rumeurs ne manquent pas à cet égard. En effet, si les enseignes Carrefour ou Cdiscount ont été momentanément évoquées, le groupe industriel énergétique Engie et le chef de file de l’industrie du luxe français, LVMH, via certaines de leurs filiales, ont été les marques évoquées lors des dernières réunions selon les informations de Ouest France. Le média néerlandais Wielerflits évoque, quant à lui, la piste menant à Amazon France, en pleine conquête du secteur sportif tricolore. Toutefois, rien n’est encore officiel, obstruant la finalisation du projet.

Une quinzaine de recrues en attente de signature

Or, sans nouveau partenaire majeur, Jérôme Pineau reste interdit de recrutement. S’il a d’ores et déjà renouvelé les contrats de Pierre Rolland, Luca Mozzato, Julien Morice, Thibault Ferasse, Cyril Lemoine, Maxime Chevalier ou encore Cyril Gauthier pour assurer la persistance de sa structure dans le pire des cas, une quinzaine de coureurs et coureuses professionnels restent dans la file d’attente. Bénéficiaires d’un accord verbal de la part du manager nantais, leurs émoluments promis excèdent pour l’instant la seule capacité budgétaire apportée par B&B Hotels.

Cette situation, aussi inconfortable que précaire, concernerait des noms bien connus des pelotons professionnels. Du côté des hommes, Mark Cavendish a été annoncé avec quasi-certitude par l’Equipe, aux côtés de Cees Bol (Team DSM), Nick Schultz (BikeExchange) ou encore Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), tous effectivement sans contrat pour la saison prochaine. Ce train en formation pourrait également incorporer l’argentin Maximiliano Richeze, qui serait prêt à sortir de sa retraite pour prêter main forte au sprinteur de l’île de Man.

Quant à la section féminine, elle devrait être emmenée par Audrey Cordon-Ragot, en échanges constants avec Jérôme Pineau depuis de longs mois. Victime d’un AVC au mois de septembre, la championne de France n’a pas non plus renouvelé son contrat avec la formation Trek-Segafredo, au sein de laquelle elle évolue depuis 2019. A L’Equipe, elle confiait à ce propos « le besoin de [se] lancer dans une nouvelle aventure » pour « les deux dernières années de sa carrière ».

Si le pari d’une équipe de champions – vétérans est aussi alléchant que risqué, encore faut-il pouvoir le concrétiser… Il reste encore deux semaines à Jérôme Pineau pour cela.