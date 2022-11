La formation Q36.5 Pro Cycling Team comptera 13 nationalités différentes

Avec 13 nationalités différentes représentées dans l’équipe Q36.5 Pro Cycling Team, qui compte 23 athlètes, l’équipe présente un mélange prometteur de jeunesse et d’expérience. L’équipe continentale sera un tremplin pour les personnes et les talents. Le Development Squad continuera sous le nom de Q36.5 Continental Team, qui servira de tremplin pour les jeunes talents et les opportunités. L’annonce de l’équipe complète pour la saison 2023 suivra en temps voulu.

Les coureurs de la Q36.5 Pro Cycling Team 2023 sont :

Matteo Moschetti (ITA)

Negasi Haylu Abreha (ETH)

Matteo Badilatti (SUI)

Jack Bauer (NZL)

Gianluca Brambilla (ITA)

Walter Calzoni (ITA)

Marcel Camprubi Pijuan (ESP)

Fabio Christen (SUI)

Filippo Colombo (SUI)

Filippo Conca (ITA)

Corey Davis (USA)

Tom Devriendt (BEL)

Mark Donovan (GBR)

Alessandro Fedeli (ITA)

Carl Fredrik Hagen (NOR)

Damien Howson (AUS)

Tobias Ludvigsson (SWE)

Cyrus Monk (AUS)

Nicolo’ Parisini (ITA)

Antonio Puppio (ITA)

Joseph Rosskopf (USA)

Szymon Sajnok (POL)

Nickolas Zukowsky (CAN)

Alex Sans Vega, Performance Manager, explique : « Nous avons constitué un groupe de personnes talentueuses, motivées et passionnées qui peuvent être compétitives dans toutes sortes de courses et de terrains. Nous voulons être performants au plus haut niveau dès le départ. Les athlètes expérimentés du WorldTour qui nous ont rejoints apportent une richesse de connaissances et seront en mesure d’encadrer les jeunes coureurs de notre équipe. Nous avons une excellente combinaison pour devenir l’une des meilleures équipes professionnelles. »