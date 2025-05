Passé professionnel au sein de l’équipe en 2017, David Gaudu a prolongé pour deux saisons supplémentaires avec la Groupama-FDJ.

David Gaudu courra sous les couleurs de la Groupama-FDJ jusqu’en 2027. Passé professionnel au sein de l’équipe FDJ en 2017, David a levé les bras à douze reprises et compte également de beaux résultats sur les plus grandes courses (4ᵉ du Tour de France, 3e de Liège-Bastogne-Liège, 2e de Paris-Nice, 2 victoires d’étapes sur La Vuelta). Aligné sur les routes du Giro d’Italia pour la première fois de sa carrière, David Gaudu connait une saison 2025 compliquée jusqu’alors avec plusieurs chutes et blessures malgré un début de saison encourageant sur le Tour d’Oman.

David Gaudu :

« Prolonger avec l’équipe Groupama-FDJ est une décision évidente, mais surtout motivée par une vraie conviction : celle que mon histoire ici n’est pas terminée. C’est cette équipe qui m’a donné ma chance au plus haut niveau, qui m’a accompagné dans chaque étape de ma progression, et qui continue de me faire confiance saison après saison. Les années passent, mais l’envie reste intacte. À l’image de mes performances en début de saison à Oman ou encore sur la Vuelta 2024, je sens que je franchis de nouveaux caps avec l’équipe. Je suis convaincu qu’il y a de belles choses à faire sur les deux prochaines années ».