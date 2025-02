Après avoir chuté à l’entrainement, David Gaudu ne sera pas au départ de la Classic Var ni du Tour des Alpes-Maritimes.

Après un début de saison très encourageant sur le Tour d’Oman, David Gaudu ne disputera pas la Classic Var et le Tour des Alpes-Maritimes ces prochains jours. « À la suite d’une chute à l’entraînement, causée par un animal errant, David Gaudu ne prendra pas le départ de la Classic Var et du Tour des Alpes-Maritimes. Des examens complémentaires sont en cours. Il sera remplacé par Cyril Barthe sur la Classic Var et Enzo Paleni au Tour des Alpes-Maritimes », précise la formation Groupama-FDJ.

Malade, Aurélien Paret-Peintre renonce, lui aussi, à la Classic Var. « Oscar Chamberlain le remplace. Une décision sera prise ce vendredi quant à sa participation au Tour des Alpes-Maritimes », indique la formation Décathlon AG2R La Mondiale.