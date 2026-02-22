À découvrir

Présentation de la Classic Var et du Tour des Alpes-Maritimes La Classic Var a lieu ce vendredi 21 février, avant le Tour des Alpes-Maritimes qui se déroule ce week-end. Voici le parcours et les...

Benoît Cosnefroy remporte le Tour des Alpes-Maritimes Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) a renoué avec la victoire en remportant la 2ᵉ étape et le classement général du Tour des Alpes-Maritimes....

Tour des Alpes-Maritimes : Vernon s’impose sur la 1ʳᵉ étape Ethan Vernon (Israel - Premier Tech) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes devant Sean Flynn et Vincenzo Albanese.

J-1 Tour des Alpes-Maritimes : Parcours, favoris, diffusion TV La 56ᵉ édition du Tour des Alpes-Maritimes a lieu ce week-end. Romain Bardet, Kévin Vauquelin, Romain Grégoire,... Voici le parcours et les favoris.

Kevin Vauquelin remporte le Tour des Alpes Maritimes et du Var 2023 Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic) a remporté cette édition 2023 en prenant la 3ème place aujourd'hui. Aurélien Paret Peintre (AG2R-Citroën) remporte la dernière étape.

Mattias Skjelmose a remporté, au sprint, la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segrafedo) s'est imposé au sprint sur la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Kevin Vauquelin s’impose en solitaire sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var Le Français Kevin Vauquelin de la formation Arkea-Samsic s’est imposé aujourd’hui sur la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Après une...

Le parcours et les favoris du Tour des Alpes-Maritimes et du Var Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var débute ce vendredi 17 février. Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet seront au départ. Voici le parcours...

3# Tour 06-83 : Quintana en représentation Nairo Quintana (Arkéa Samsic) remporte la 3ème et dernière étape et par la même occasion le classement général du Tour des Alpes Maritimes et...