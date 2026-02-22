Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce dimanche, le Tour des Alpes-Maritimes. Alors que les deux hommes de tête, Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) et Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ont été repris dans le dernier kilomètre, Paul Lapeira fait parler ses talents de puncheur pour s’imposer. Il devance Christian Scaroni (XDS Astana Team) et Simon Carr (Cofidis). Lapeira décroche sa première victoire de la saison 2026, lui qui a terminé 2ème du classement général de l’Étoile de Bessèges.

Le classement du Tour des Alpes-Maritimes 2026
  1. Paul Lapeira
  2. Christian Scaroni
  3. Simon Carr

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : LNC / Xavier Pereyron