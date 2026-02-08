Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026. Au terme de ce traditionnel contre-la-montre final disputé dans les rues d’Alès, Ewen Costiou a réalisé le meilleur temps en 14:57″, à plus de 41 Km/h de moyenne, malgré la pluie. Il devance son jeune coéquipier, Maxime Decomble, +05″, et Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM), +06″. Ewen Costiou remporte également le classement général et succède à son ancien coéquipier, Kévin Vauquelin, au palmarès de l’épreuve. Les trois premiers du CLM final sont également les trois premiers du général avec Paul Lapeira (2ème à 02″) et Maxime Decomble (3ème à 12″) qui complètent le podium 100% français.

Le classement de la 5ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026
  1. Ewen Costiou
  2. Maxime Decomble
  3. Paul Lapeira

Crédit : LNC / Xavier Pereyron