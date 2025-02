Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2025. Au terme de ce traditionnel CLM final de 10,645 km à Alès, le Normand a signé le meilleur temps en, à plus de 42 km/h de moyenne. Il devance Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), +19″, et Dylan Teuns (Cofidis), +21″. Déjà Vainqueur de l’étape reine ce samedi au sommet du Mont Bouqet, Vauquelin enchaîne une deuxième victoire consécutive et remporte le classement général. Sur le podium final, il devance Dylan Teuns et Kévin Geniets (Groupama-FDJ).

