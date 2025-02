Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2025. Quelques kilomètres après le départ, le peloton s’est retrouvé face à une voiture dans un rond-point. La course a été arrêtée puis raccourcie, mais plusieurs équipes, dont la Soudal Quick-Step de Paul Magnier, Ineos Grenadiers, Décathlon AG2R La Mondiale, EF Education-EasyPost ou encore la Red Bull Bora-Hansgrohe, ont décidé de ne pas reprendre la course en raison de « conditions de sécurité toujours dangereuses », indique la Red Bull Bora-Hansgrohe. Environ 60 coureurs sont repartis et c’est finalement Arnaud De Lie qui s’est imposé au sprint devant Arnaud Démare et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). De Lie fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

🚴‍♂️ Arnaud De Lie s’impose sur une 3e étape particulière ! Dans une course marquée par l’abandon de plusieurs formations à l’Étoile de Bessèges, le Belge décroche la victoire. #lequipeVELO pic.twitter.com/6SuLhvklmw — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2025

Arnaud De Lie Arnaud Démare Paul Penhoët

Results powered by FirstCycling.com