Joppe Heremans (Van Rysel Roubaix) a remporté, ce samedi, la 4ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026. Les derniers rescapés de l’échappée Valentin Retailleau (TotalEnergies) et Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur) ont été repris dans les derniers hectomètres. Au terme d’un sprint en bosse, Joppe Heremans crée la surprise et s’impose devant Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), qui conforte sa place de leader du classement général avant le CLM final ce dimanche. Paul Lapeira (Dcéathlon CMA CGM) complète le podium.
Nouvelle victoire belge sur l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard avec le succès de Joppe Heremans lors de cette 4e étape.
Il s’impose devant Paul Lapeira et Lukas Kubis, ce dernier conserve sa place de leader au classement général. pic.twitter.com/4CKR30NfEh
Le classement de la 4ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026
- Joppe Heremans
- Lukas Kubis
- Paul Lapeira
