Henri Uhlig (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026. Malgré de nombreuses attaques dans le final, Henri Uhlig a réglé un groupe composé d’une quarantaine de coureurs au sprint. À 24 ans, l’Allemand décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), qui s’empare du maillot corail de leader, 07″ devant Uhlig. Louis Hardouin (Van Rysel Roubaix) complète le podium du jour.
Le classement de la 3ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026
