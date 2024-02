Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ et dernière étape de l’Étoile de Bessèges. Au terme de ce contre-la-montre final de 10,6 kilomètres avec la traditionnelle arrivée au sommet de la côte de l’Ermitage, le Français a signé le meilleur temps, à plus de 42 km/h de moyenne. Il devance Mads Pedersen (Lidl-Trek), qui termine à 09″ et remporte le classement général de l’Étoile de Bessèges. L’équipe EF Education-EasyPost a fait un beau tir groupé sur ce chrono avec Bettiol, Healy, Quinn, Carr et Bisseger qui prennent, respectivement, la 3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ, 6ᵉ et 7ᵉ place de l’étape. Au général, Pedersen devance Vauquelin, +02″ et Bettiol, +32″.

Kévin Vauquelin remporte le contre-la-montre final de l'Étoile de Bessèges ! Mais le Français d'Arkéa-B&B échoue à deux petites secondes de Mads Pedersen pour le classement général final. #lequipeVELO pic.twitter.com/eH1MBgtUfw — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 4, 2024

La réaction de Kévin Vauquelin :

« Je visais un succès au classement général sur cette Étoile de Bessèges. Je savais que pour atteindre cet objectif, il fallait que je réalise un bon chrono à Alès. L’exercice contre-la-montre est un combat contre soi-même que j’apprécie. Je suis heureux de remporter cette ultime étape, et d’offrir la première victoire sur route de l’année à mon équipe, ARKEA-B&B HOTELS. Mads Pedersen n’est pas n’importe quel coureur, c’est un champion. Il m’avait battu de douze secondes l’an passé sur ce contre-la-montre individuel, et ce soir l’écart qui nous sépare au classement général final est de deux secondes ! J’ai appris que je terminais deuxième en entendant les commentaires de Daniel Mangeas. Je suis heureux forcément de remporter ce contre-la-montre individuel, un succès qui valide le travail mis en place durant tout l’hiver avec l’équipe ARKEA-B&B HOTELS. On mesure ce dimanche que celui-ci a porté ses fruits. J’espère que ce n’est que le début. L’équipe ARKEA-B&B HOTELS a été top tout au long de la semaine : mes coéquipiers, le staff. Nous avons fait tout bien. On visait le classement général, on s’est tenu à cet objectif avec application. Par manque d’ouverture sur les étapes en ligne, on ne pouvait pas faire mieux. Merci à toute l’équipe ARKEA-B&B HOTELS pour son implication à mes côtés ».

Le classement de la 5ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges