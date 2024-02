Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges. Au départ de cette étape, les coureurs s’élançaient pour 161 kilomètres de course autour de Bessèges. À 5 kilomètres de l’arrivée, Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) tente d’y aller seul, mais il est repris par le peloton avant la flamme rouge. Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) tente le coup du kilomètre, mais les Lidl-Trek sont vigilants. Mads Pedersen s’impose au sprint devant Milan Menten (Lotto Dstny) et Rasmus Tiller (Uno-X Monility). Pedersen fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 3ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges