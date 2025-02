Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2025, qui a été raccourcie en raison de travaux sur l’itinéraire qui devait être initialement emprunté. À 3 kilomètres du sommet, Vauquelin se dresse sur les pédales et s’envole vers la victoire au sommet du Mont Bouquet. Le Normand s’impose en solitaire dans des conditions dantesques et prend la tête du classement général avant le CLM final ce dimanche. Il devance les coureurs de la formation St Michel – Preference Home – Auber93 Thomas Champion et Nicolas Breuillard.

Le classement de la 4ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2025

Kévin Vauquelin Thomas Champion Nicolas Breuillard

