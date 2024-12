La formation Arkéa-B&B Hotels vient de présenter son nouveau maillot conçu par Rosti, qui devient le nouvel équipementier textile de l’équipe.

Rosti devient le nouvel équipementier textile de l’équipe Arkéa-B&B Hotels pour la saison 2025. Avec un maillot “Excalibur” réinventé pour célébrer ce nouveau partenariat, l’équipe réaffirme plus que jamais son identité bretonne. Ancien équipementier de Décathlon AG2R La Mondiale, Rosti sera toujours présent en World Tour la saison prochaine par l’intermédiaire de l’équipe bretonne.

Emanuel Hubert, manager général Arkéa-B&B Hotels :

« Les trois équipes Arkéa-B&B Hotels UCI World Tour, Femmes et Développement bénéficieront en 2025 du savoir-faire de notre nouveau partenaire Rosti, marque Italienne présente au sein du peloton UCI World Tour depuis de nombreuses années. Le maillot 2025 Arkéa-B&B Hotels a été à cette occasion pour partie redessiné. Il garde toutefois son identité initiale, avec ses motifs « Excalibur », symbole fort de notre identité bretonne qui est aussi celle de nos deux partenaires titres, Arkéa-B&B Hotels. « Les rouge et noir » de Arkéa-B&B Hotels mériteront encore plus leur surnom avec des manches noires rajoutées à ce maillot 2025, lesquelles sont rehaussées de quatre bandes de nuance de blanc, rappel là encore des couleurs originelles de notre territoire breton ».

Marco Saggia, manager général Rosti :

Aller plus haut que ces montagnes de douleur et afficher son coeur.

𝐄𝐧 𝐫𝐨𝐮𝐠𝐞 𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐢𝐫. ❤🖤 pic.twitter.com/KeXk8HdavF — ARKEA-B&B HOTELS (@arkeabbhotels) December 12, 2024

« Nous sommes très fiers de cette coopération et de ce partenariat qui assurent la continuité de Rosti au niveau UCI World Tour pour la saison prochaine. Nous avons trouvé dans l’équipe Arkéa-B&B Hotels des valeurs fondamentales et une véritable opportunité de grandir ensemble. Pour Rosti, c’est une confirmation importante de tout le travail accompli pour développer des produits très performants répondant aux exigences du haut niveau. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour continuer à performer, mais avec l’aide des coureur(e)s et du pôle performance de l’équipe Arkéa-B&B Hotels, nous sommes en bonne position pour remporter de nouveaux succès ».