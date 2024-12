Après le Colnago Y1Rs, la formation UAE Team Emirates vient de présenter son nouveau maillot pour la saison 2025.

L’équipe UAE Team Emirates, meilleure équipe mondiale au classement UCI depuis deux saisons, vient de présenter son nouveau maillot pour la saison 2025. La couleur principale reste le blanc, mais on retrouve désormais plus de noir, sur le cuissard, le bas du maillot, mais aussi les manches. On remarque également l’apparition d’un nouveau sponsor sur l’avant du maillot : XRG, une société d’investissement énergétique axée sur le gaz international, les produits chimiques et l’énergie à faible émission de carbone.