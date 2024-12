L’équipe dsm-firmenich PostNL va changer de nom et de maillot en 2025 avec l’arrivée d’un nouveau sponsor titre : Picnic.

Le supermarché en ligne Picnic deviendra le premier partenaire principal de l’équipe de cyclisme Team dsm-firmenich PostNL, qui va devenir Team Picnic PostNL à compter du 1ᵉʳ janvier. Avec ce partenariat, Picnic soutiendra pour la première fois de son histoire une équipe sportive. L’équipe Team Picnic PostNL participe au plus haut niveau du cyclisme international dans le cadre de l’UCI WorldTour. Grâce à ce partenariat, Picnic élargit également la reconnaissance de sa marque au-delà des Pays-Bas. Le nouveau partenariat principal avec Picnic durera au moins quatre ans, jusqu’à 2028 inclus.

La formation néerlandaise va également changer de maillot, passant du blanc, bleu et orange au bleu ciel, rouge et orange, toujours avec les deux bandes présentes à l’avant du maillot. Sur ce nouveau kit, on peut voir l’apparition de nouveaux sponsors, dont Lapierre, qui remplace Scott et devient le nouveau partenaire cycles de l’équipe de Romain Bardet.

Équipement technique pour 2025 :

Lapierre : vélo

Shimano : groupe, composants et chaussures de course

Lazer : casque

DRIIVE : lunettes de course

Nalini : vêtements de course

Ursus : roues de course

Vittoria : pneus

ELITE : bidons, porte-bidons et home trainers

Prologo : selles et ruban de guidon

Wahoo : compteur de vélo, moniteurs de fréquence cardiaque et montres

XLC : équipement de voyage et accessoires de vélo

Lezyne : éclairage d’entraînement

SENA : système de communication

Dimitri de Vreeze, PDG de dsm-firmenich :

« L’arrivée aujourd’hui de Picnic en tant que nouveau partenaire principal marque une étape importante pour l’équipe. En tant que partenaire de longue date, depuis 2015, nous avons mis l’accent sur l’accélération des innovations dans les domaines de la nutrition et de la santé pour optimiser les performances des coureurs. Ensemble, nous avons construit une base exceptionnelle et prometteuse pour les années à venir, tant pour les équipes féminines que masculines. L’arrivée de deux nouveaux partenaires principaux au sein de l’équipe au cours des deux dernières années témoigne de cette base solide. Nous continuerons à soutenir l’équipe et resterons le partenaire d’innovation en matière de nutrition et de santé. »

Tjeerd Jegen, PDG d’Accell Group (groupe Lapierre) :

« Nous sommes convaincus que ce partenariat mènera à un succès extraordinaire sur et hors route, faisant progresser notre marque dans le monde compétitif du cyclisme professionnel et inspirant les cyclistes du monde entier. C’est ainsi que nous faisons avancer l’entreprise et donnons vie à de grandes innovations. Nous sommes impatients de franchir de nouvelles étapes ensemble. »