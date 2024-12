Sans surprise, Tadej Pogačar a été sacré Vélo d’Or 2024. Romain Bardet, Pauline Ferrand-Prévot,… Récapitulatif des récompensés.

Ce vendredi soir avait lieu la 33ᵉ édition du Vélo d’Or. Créée en 1992 par Vélo Magazine, cette cérémonie récompense les meilleurs cyclistes de la saison. Après avoir réalisé une année 2024 exceptionnelle (Strade Bianche, Tour d’Italie, Tour de France, championnats du monde,…) Tadej Pogačar remporté a remporté le Vélo d’Or. C’est la deuxième fois, après 2021, que le Slovène reçoit cette récompense. Le champion du monde a également été couronné meilleur coureur de classiques de l’année avec le prix Eddy Merckx. Quelques minutes plus tôt, Romain Bardet a lui reçu le Trophée Bernard Hinault, qui récompense le meilleur coureur français de la saison. Après avoir remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de France et porté le maillot jaune, l’Auvergnat a reçu ce prix pour la troisième fois de sa carrière après 2016 et 2017.

💬 « It was an amazing year, this award is just another confirmation that hard work pays off. »

💬 « C’était une année exceptionnelle, ce trophée est une confirmation que le travail paye. »

🏆 Tadej Pogacar is the 2024 Men’s Vélo d’Or!#velodor pic.twitter.com/ygEKuzbjvO

