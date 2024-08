Pour son grand retour sur la route, Pauline Ferrand-Prévot s’est engagée avec la Visma | Lease a Bike pour les trois prochaines saisons.

Quelques jours après son titre olympique à domicile, Pauline Ferrand-Prévot revient au cyclisme sur route après une période réussie en VTT. L’ancienne championne du monde a signé un contrat de trois saisons. La Française de 32 ans a connu un début de carrière réussi sur route en devenant championne du monde en 2014, et les années suivantes, elle décroche plusieurs places d’honneur sur les classiques. En 2019, elle décide de se consacrer au VTT. Après cinq titres mondiaux et une médaille d’or olympique, elle revient sur le WorldTour au sein de l’équipe néerlandaise.

An Olympic champion is joining our team! 🤩

Welcome to Team Visma | Lease a Bike Women, Pauline Ferrand-Prévot! 🐝 From mountain biking back to road racing, we’re looking forward to it!

Read more here: https://t.co/roDBChDavw pic.twitter.com/hiN7oQnRoF

— Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) August 7, 2024