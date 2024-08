Après six saisons au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe, Maximilian Schachmann va revenir chez Soudal Quick-Step en 2025.

Maximilian Schachmann sera à nouveau membre du Wolfpack à partir de la saison prochaine, après avoir conclu un contrat jusqu’à fin 2026. L’Allemand a débuté chez les professionnels au sein de l’équipe Quick-Step Floors en 2017, avant de rejoindre la Bora-Hansgrohe en 2019. Double vainqueur de Paris-Nice et double Champion National sur route, le coureur de 30 ans compte au total 14 victoires à son palmarès, dont les trois premières sous les couleurs de l’équipe belge : étapes de la Volta a Catalunya, Giro d’Italia et Deutschland Tour.

🎶 𝙃𝙚’𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙢𝙚, 𝙝𝙚’𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙢𝙚, 𝙝𝙚’𝙨 …@MaxSchachmann 𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙢𝙚 😁 Welcome back, Max 🤩 We can’t wait to see you again in the Soudal Quick-Step jersey! pic.twitter.com/L1DjYrvEMe — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 9, 2024

Maximilian Schachmann :

« Je suis heureux d’avoir l’opportunité de revenir chez moi et de rouler à nouveau pour Soudal Quick-Step, l’équipe avec laquelle j’ai commencé ma carrière. Je connais beaucoup de gens là-bas, j’ai beaucoup d’amis après toutes ces années et j’ai hâte de revenir et de continuer à me développer. J’ai passé deux belles années avec l’équipe alors que je commençais à apprendre le métier, et lorsque l’opportunité de revenir m’a été présentée, j’ai eu une très bonne intuition qui m’a convaincu de faire ce choix. Je suis vraiment excité par cela et j’ai hâte de commencer la saison prochaine. »

Patrick Lefevere, PDG Soudal Quick-Step :

« Max Schachmann est un très bon coureur polyvalent qui a encore beaucoup à montrer dans ce sport, et nous sommes convaincus qu’il peut le faire au sein de notre équipe. Nous gardons beaucoup de beaux souvenirs de ses premières années professionnelles dans l’équipe et nous sommes vraiment excités de le revoir en action avec le maillot Soudal Quick-Step sur les épaules, contribuant ainsi à notre succès collectif. »