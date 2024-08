Après 12 saisons au sein de l’équipe Astana, Alexey Lutsenko va rejoindre la formation Israel – Premier Tech en 2025.

À 31 ans, Alexey Lutsenko s’est engagé pour deux saisons avec Israel – Premier Tech. Arrivé chez Astana en 2013, le Kazakh compte 43 victoires, dont des succès sur le Tour de France, La Vuelta mais aussi des victoires au classement général du Tour d’Oman, de l’Arctic Race of Norway, le Tour de Turquie et le Tour des Abruzzes cette année.

Tour de France and Vuelta a España stage winner @AlexeyLutsenko3 🇰🇿 will join IPT on a two-year contract from 2025.

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 13, 2024