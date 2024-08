Alberto Bettiol s’est engagé avec l’équipe Astana Qazaqstan ce jeudi 15 août. Le transfert de mi-saison a eu lieu d’un commun accord avec l’équipe EF Education-EasyPost. Le contrat avec le coureur comprend le reste de la saison en cours ainsi que trois années supplémentaires (2025-2027). Le champion d’Italie est un spécialiste des classiques. Il a notamment remporté le Tour des Flandres (2019) et la plus ancienne course classique du monde, Milan-Turin (2024), ainsi qu’une 2ᵉ place à la Bretagne Classic (2016). Bettiol a également remporté une étape du Giro d’Italia (2021) et du Tour Down Under (2023).

Alberto Bettiol :

« Tout d’abord, je tiens à dire que je suis très heureux de rejoindre l’équipe Astana Qazaqstan. J’ai été impressionné par l’intérêt que l’équipe m’a porté et par l’attitude d’Alexandr Vinokurov. Tout cela m’a convaincu que je fais le bon choix en effectuant cette démarche même en pleine saison. Je tiens à remercier mon ancienne équipe, EF Education-EasyPost, pour toutes ces années durant lesquelles je suis devenu le coureur que je suis aujourd’hui. Oui, l’équipe Astana Qazaqstan est une nouvelle équipe pour moi, mais je suis convaincu que l’intégration dans l’équipe sera facile, car je connais déjà de nombreux coureurs et membres du staff. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de courir ensemble. Je ne connais pas encore mon programme exact, nous devons encore discuter du calendrier. Pour l’instant, je suis au camp d’entraînement en altitude à Livigno, pour préparer la seconde moitié de la saison. »

Alexandr Vinokurov :

« Pour nous, Alberto Bettiol est avant tout un renfort pour les courses classiques et d’un jour. Il réalise une excellente saison et j’espère que la seconde moitié de l’année avec notre équipe sera également de haut niveau. Je remercie la direction d’EF Education-EasyPost pour son approche ouverte et amicale lors des discussions et de la préparation de ce transfert de mi-saison, et je suis heureux que nous ayons trouvé de nombreux objectifs et perspectives communs avec Alberto pour son avenir dans notre équipe. Avec d’autres coureurs, Bettiol formera un groupe solide capable de concourir pour les premières places dans les courses classiques de tous niveaux. Nous discutons encore du calendrier exact d’Alberto, mais je crois que nous verrons bientôt le maillot de champion d’Italie dans l’équipe Astana Qazaqstan. »